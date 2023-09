Drei Verletzte durch Schüsse in Rotterdam

Ein unbekannter Täter hat kurz vor 14.25 Uhr am Mittwochnachmittag in Rotterdam in einer Wohnung und einem Krankenhaus auf Menschen geschossen. Die Exekutive war im Großeinsatz. Kurz vor 17 Uhr twitterte die hiesige Polizei: „Ein 32-jähriger Mann aus Rotterdam wurde auf dem Hubschrauberlandeplatz der EMC Rotterdam festgenommen. Seine mögliche Rolle und Beteiligung an den Schießereien wird derzeit untersucht.“