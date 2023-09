„Haft, alles andere bringt offenbar leider nichts“

„Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen“ - die Einsicht eines 16-jährigen Mühlviertlers und seines Freundes und selbst ernannten Beschützers (29) vor dem Schöffensenat in Linz kam zu spät. Sie hatten sich in der Nacht zum 1. August am Linzer Hauptplatz von einem stockbetrunkenen Bekannten provozieren lassen, nachdem sie ihn wegen der „Ex“ des Jüngeren und vermisster 100 Euro „angemacht“ hatten.