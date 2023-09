Neos: „Sündenliste bei Bodenverbrauch ist lang“

Wertvolle Flächen sollen geopfert werden

„Nirgends in Tirol sieht man den Bodenfraß so deutlich wie in der Inntalfurche. In Fieberbrunn will man 38.000 m2 Grund für ein Hotel inklusive Chaletdorf versiegeln, während im Dorf acht Hotels zum Verkauf stehen. In St. Johann und Oberndorf sollen 100.000 m2 landwirtschaftliche Vorsorgefläche einem Gewerbegebiet weichen“, führte Oberhofer aus und bezeichnete die Umwidmung für ein neues Möbelhaus in Lienz als Sündenfall.