Wie sich Niederösterreich vor Bodenfraß schützt

Grund und Boden vor dem Zubetonieren schützen - das ist in Niederösterreich ein angesagtes Ziel. Vor eineinhalb Jahr hat die Landesregierung deshalb begonnen, in allen Regionen sogenannte regionale Leitplanungen zu starten. Die Raumordnung für 19.186 Quadratkilometer, also für die gesamte Landesfläche, wird seither genau unter die Lupe genommen. Seitdem setzen sich Vertreter der 573 Gemeinden in 20 parallel laufenden Prozessen an einen Tisch und planen gemeinsam die Räume neu. Dabei handelt es sich um das größte Regionalplanungsprojekt in der Geschichte Österreichs.