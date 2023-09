Große Trauer um Michael: „Von Hilfe überwältigt“

Am Sonntag schlug seine besorgte Mutter bei der Bergrettung Alarm, bat auch mit einem berührenden Posting auf Facebook um Mithilfe bei der Suche nach ihrem vermissten Sohn. Dieses wurde 1799 Mal geteilt. Doch alle Anstrengung, alle Hoffnung waren vergebens: Am Montag, dem 18. September wurde Michael Poimer beim Föhrengrabeneck gefunden. Er war hundert Meter in den Tod gestürzt.