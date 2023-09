Inflation dominiert die Ängste der Österreicher

Kanzler will Zuversicht mit Kampagne stärken

Rund neun von zehn Befragten finden außerdem, dass die Politik keine Ahnung bezüglich der Ängste und Sorgen der Menschen hat und sich diese zu wenig um die drängendsten Probleme unserer Zeit kümmern. Der negativen Stimmung etwas entgegensetzen will Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Dienstag - wohl nicht ohne politischen Hintergedanken. Er präsentiert die Initiative „Glaub an Österreich“.