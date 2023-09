Militär, Polizei und Justizwache spielen auf!

Viele Uniformen - ein Ziel! Die Uniformkapellen der Justizwache Österreich, der Polizeimusik Niederösterreich und der Militärmusik Niederösterreich spielen am Donnerstag, 5. Oktober gemeinsam in Auditorium Grafenegg auf. Ein eindrucksvolles Orchester, das in seiner Art und Größe einzigartig ist. Freuen Sie sich auf ein bunt gemischte Programm, das abwechselnd von den drei Kapellmeistern dirigiert wird. Rund 125 Musiker in Uniform spielen für den guten Zweck. Der Reinerlös des Konzerts geht an das Rote Kreuz Niederösterreich.