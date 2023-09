Wien als roter Selbstbedienungsladen

Lauter glückliche Zufälle

Dennoch verblüfft die Dreistigkeit, mit der sich die Roten in unserer schönen Bundeshauptstadt Traum-Grundstücke unter den Nagel gerissen haben sollen. Der Donaustädter Bezirksvorsteher soll sich 2020 eine Parzelle an einem Badeteich in Breitenlee gesichert haben. Das war ein Jahr vor der Umwidmung des Grundstücks in Bauland, was für eine Wertverdopplung gesorgt haben soll. Was für ein glücklicher Zufall!