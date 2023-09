Gemeinden und Betriebe sollen die Eltern entlasten

Aufschlag nicht erlaubt

„Das schließt das KBBG - Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (Anm.) - explizit aus und das wird letztlich auch kontrolliert“, verspricht SP-Landtagsabgeordneter Andreas Scherwitzl. Er ist einer der Wegbereiter des neuen Gesetzes, dass die Grundlage für den Gratis-Kindergarten bildet. Darin ist geregelt, dass Essen und Verbrauchsmaterialien zum Basteln nur als Durchlaufposten verrechnet werden dürfen. Ein Aufschlag wäre also nicht erlaubt. Von einer „echten Entlastung“ sei Kärnten dennoch weit weg, zumindest wenn es nach den Eltern geht. „Wir müssen zum Teil bis zu 200 Euro mehr zahlen“, so der Tenor. Auch Vergünstigungen wie Geschwistertarife sind in vielen Einrichtungen weggefallen.