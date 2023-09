Erdogan gratuliert Aserbaidschan zum Sieg

Österreichische Parteien fordern mehr Druck auf Aserbaidschan

Grüne, ÖVP, SPÖ und NEOS sowie die armenische Gemeinde haben am Montag auf die katastrophale humanitäre Lage in Bergkarabach aufmerksam gemacht und internationalen Druck auf Aserbaidschan gefordert. „Der zweite Völkermord an den Armeniern ist bereits im Gange und ohne Intervention droht der gesamten armenischen Bevölkerung eine tödliche Zukunft“, warnte eine Vertreterin der armenischen Gemeinde.

Die SPÖ forderte eine UNO-Mission zum Schutz der armenischen Bevölkerung in Bergkarabach. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) solle sich dafür einsetzen, teilte der Vorsitzende des außenpolitischen Ausschusses im Nationalrat, Christoph Matznetter, am Montag in einer Aussendung mit.