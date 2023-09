Kate Moss wird 50 und findet‘s gar nicht prickelnd

Untypisches Model

Kate Moss, die zu den gehyptesten Supermodels der 1990er-Jahre gehört, wurde am 16. Jänner 1974 geboren und wuchs in Croydon bei London auf. Den Durchbruch schaffte sie als Anti-Model. Sie war mit 1,70 eigentlich zu klein und nicht ganz makellos. Entdeckt wurde sie mit 14 Jahren auf dem Flughafen in New York.