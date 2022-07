Kate Moss enthüllt Schock-Erlebnis als 15-Jährige

„Rannte weg“

In einem neuen Interview für die BBC-Radioshow „Desert Island Discs“ verriet die heute 48-Jährige, dass sie sich bei einem ihrer ersten Shootings für einen Unterwäschekatalog sogar vor einem aufdringlichen Fotografen in Sicherheit bringen musste. „Er sagte zu mir: ‚Zieh deinen BH aus.‘ Und ich spürte, dass daran etwas falsch war, also griff ich mir meine Sachen und rannte weg“, erzählte Moss der Moderatorin Lauren Laverne über den Vorfall.