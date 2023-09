Berlin „überschwemmt“ Küsten mit Migranten

Das Auswärtige Amt in Berlin hatte am Freitag darauf verwiesen, dass damit ein Beschluss des Bundestags umgesetzt werde. Die erste Tranche - jeweils zwischen 400.000 und 800.000 Euro - solle „in Kürze“ an ein Projekt zur Versorgung von Migranten an Land und ein Projekt zur Rettung auf See ausgezahlt werden. Bei einer der Organisationen handelt es sich um SOS Humanity.