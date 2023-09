Suchaktion nach Vermisstem endete im Krankenhaus

Kurz vor 20 Uhr meldete sich die Ehefrau des Deutschen bei der Polizei in Niederndorf. „Sie gab an, dass ihr Ehemann gegen 16 Uhr die gemeinsame Wohnung in Erl zu einem Spaziergang verlassen und seither nicht zurückgekehrt sei“, heißt es seitens der Ermittler. Da der Abgängige bei zwischenzeitlich acht Grad Außentemperatur lediglich mit einer Jeanshose, einem Hemd und einer Strickjacke bekleidet war, wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion unter anderem mit Suchhunden, Drohnen, Booten und zahlreichen Fahrzeugen gestartet.