„Desolat!“ Presse zerreißt David Alaba nach Derby

„Großen Anteil an der Pleite“

„Real Total“ sprach von einem „katastrophalen Abend für Alaba“. „So verlor er sowohl beim 1:0 in der Anfangsphase als auch beim 3:0 direkt nach Wiederbeginn Gegenspieler Alvaro Morata aus den Augen und hat somit großen Anteil an der Derby-Pleite. Zudem waren auch die Eckbälle und Freistöße des Österreichers an diesem Abend nicht von der gewohnten Qualität“, schrieb das digitale Fachmagazin.