Madrid-Derby: Atletico gegen Real - ab 21 Uhr LIVE

Stadtrivale Atletico muss hingegen noch in die Saison hineinfinden. Zwei Siege zudem jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage aus vier Spielen. In der Champions League glitt der sichergeglaubte Sieg in Minute 95 noch durch die Finger: Nämlich als Lazio-Tormann Ivan Provedel per Kopf den 1:1-Ausgleich erzielte.