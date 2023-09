Daher rührte kriminelle Energie der Esoterikerin

Ein selbsternannter „Engel“ soll fünf Millionen Euro von seinen Opfern erhalten haben. Die Ex-Ehemänner und auch der Schwiegersohn wurden von der Frau in den Ruin getrieben. Am beschaulichen Irrsee in Oberösterreich trieb sie ihr Unwesen. Dem irdischen Gericht entzog sich die Frau.