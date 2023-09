Unterhaching-Wechsel als Glücksgriff für „Schiffi“

Keine Spielminute verpasst, in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen und einmal zum „Man of the Match“ gekürt. Es läuft beim Lavanttaler Raphael Schifferl und Neo-Arbeitgeber Unterhaching! Als Aufsteiger blieb der Drittligist sechsmal in Folge unbesiegt, verlor erst am Freitag erstmals – 1:2 gegen Bielefeld.