Auto kollidierte mit einem Fahrradfahrer

Am 24. September 2023 gegen 22:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Alpenstraße in Salzburg. Ein 56-jähriger Radfahrer aus Salzburg war auf dem Geh- und Radweg entlang der Alpenstraße stadtauswärts unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 30-jährige Salzburgerin mit ihrem PKW in die Alpenstraße ein und kollidierte frontal mit dem Radfahrer, der über die Kreuzung fuhr.