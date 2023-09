Demenz: Unterstützung für ein würdevolles Leben

Josef steht vor einer Stufe. Er versucht, den Schritt zu machen, zittert, und immer wieder zieht er zurück. Nach Minuten gelingt es. Der erfolgreiche Manager leidet zunehmend an kognitiven Ausfällen. Schwierigkeiten mit seiner Motorik standen am Beginn, als bei ihm mit 58 Jahren Alzheimer, eine von vielen Ausprägungen der Demenz, diagnostiziert wurde. Heute, fünf Jahre später, benötigt er intensive Betreuung. Josef ist einer von 130.000 Menschen in Österreich, die an Demenz erkrankt sind, es werden immer mehr.