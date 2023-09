Unruhen in Gaza: Israel greift Hamas-Posten an

Nach neuen gewaltsamen Protesten von Palästinensern im Gazastreifen an der Grenze zu Israel hat die israelische Armee am Samstag einen Militärposten der Hamas angegriffen. Der Posten befindet sich laut Armee in der Nähe der Proteste, während derer Schüsse auf israelische Soldaten abgegeben seien. Der Angriff sei mit einer Drohne erfolgt. Laut dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen wurden zuvor mindestens drei Palästinenser durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt.