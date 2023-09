Steirisches Kulturgut wird bestens gepflegt

Bahnhof Neuberg

Die Bahnstrecke ist längst stillgelegt, was also tun mit einem Bahnhof, in dem der Kaiser seinen eigenen Wartesalon hatte? Das junge Architekten-Kollektiv Studio Magic hat gemeinsam mit Künstlern und der Marktgemeinde Neuberg an der Mürz das Neuberg College gegründet, das in Einklang mit dem Bundesdenkmalamt neue Wege in der Erhaltung der Bausubstanz geht. In Führungen werden heute ab 11 Uhr Baugeschichte, Restaurierungsarbeiten und künftige Gestaltungsmöglichkeiten erörtert. Um 17 Uhr liest Autor Peter Waterhouse, danach gibt es ein Gespräch über den Umgang mit altem Bestand - nicht zuletzt, weil jetzt ein Verkauf des Gebäudes und eine Nutzung als Kaffeehaus im Raum steht.