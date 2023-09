Schallenberg will Dialog mit Moskau beibehalten

Sicherheitsrat soll reformiert werden

Den Sicherheitsrat betreffend merkte er an, dass Reformen notwendig seien - denn er sei „das Spiegelbild der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg“. „Ganze Kontinente, denken wir an Afrika, denken wir an Lateinamerika, sind überhaupt nicht repräsentiert in diesem Gremium, das aber gleichzeitig - wenn man so will - der Weltpolizist ist.“ Er habe nun eine stärkere Bereitschaft als in der Vergangenheit gespürt, das Thema anzugehen.