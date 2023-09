Schallenberg vor UNO: „Welt in traurigem Zustand“

„Man fragt sich, ob nicht noch Schlimmeres kommt“

„Die Welt scheint sich in einem traurigen Zustand zu befinden, und man fragt sich, ob nicht noch Schlimmeres auf uns zukommt“, betonte Schallenberg. „Wir leben tatsächlich in einer Zeit der Unsicherheit.“ Schon jetzt seien „Verschiebungen und Risse in unseren Handelssystemen, Sicherheitssystemen und multilateralen Systemen“ zu bemerken. Dies führe zu einem „Gefühl der Unsicherheit und des Unbehagens“, so Schallenberg, „zu dem Gefühl, in einem permanenten Ausnahmezustand zu leben.“