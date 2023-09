Schallenberg rügt UNO-Sicherheitsrat in New York

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch in New York „Handlungsunfähigkeit“ vorgeworfen. Dies habe „einmal mehr der unprovozierte Einmarsch Russlands in die Ukraine“ gezeigt. Man dürfe „nicht mehr um den heißen Brei“ herumreden, die Zeit für Reformen sei „gekommen“.