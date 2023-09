Probegalopp vor dem Spiel des Jahres

Viele Augen werden dabei auf Marinko Sorda gerichtet sein. Beim 9:0-Kantersieg vergangenen Samstag stach der 27-Jährige besonders heraus, erzielte gleich drei Treffer. Dadurch ist er mit sieben Toren aktuell bester Austrianer in der Torschützenliste. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich überhaupt in der Saison so viele Tore schieße, schmunzelt der 27-Jährige und freut sich über seine neue Rolle: “Ich spiele ein bisschen offensiver und komm dadurch auch zu mehr Chancen.„ Auch seinen Trainer Christian Schaider freut der gute Torriecher von Sorda: “Er hat in der vergangenen Saison vielleicht zu wenig geschossen. Daher bin ich froh, dass er heuer öfter trifft."