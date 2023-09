Der direkte Draht zu den wundervollsten Bauten

Für den Tag des Denkmalschutzes hat man Denkmäler ausgewählt, die eine gewisse Bandbreite abdecken sollen. „Das geht vom Gasthof bis zum Schloss, bei etlichen Stationen gibt es Events für die Familie “, verrät Geraldine Klever. Etwa die Rätsel-Wanderung bei den Pfahlbauten am Keutschacher See, die Kinderführung im Kärnten-Museum oder die Fledermaustour auf Burg Groppenstein in Obervellach. Der Klostergarten Maria Luggau offenbart seine Kräuter-Geheimnisse, eingekauft wie zu Maria Theresias Zeiten wird im Greißlermuseum in Thörl-Maglern. Und wer Kultur mit einer zünftigen Wanderung verbinden will, besucht Kärntens höchstgelegenes Denkmal, das Arnoldmausoleum in 2700 Metern auf dem Ankogel.