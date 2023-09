180 falsche Corona-Impfzertifikate: Haft für Arzt

In Bochum ist ein deutscher Arzt zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden, weil er etwa 180 falsche Corona-Impfbescheinigungen ausgestellt hatte. Seine mitangeklagte Ehefrau wurde am Donnerstag wegen Beihilfe zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatte als Sprechstundenhilfe in der Praxis ihres Mannes gearbeitet.