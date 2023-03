Zertifikat ohne Impfung: Arzthelferin aufgeflogen

Mit Testergebnissen und Impfnachweisen wurde in der Hochphase der Pandemie einiges an Schindluder betrieben: Nun konnte die Innsbrucker Kriminalpolizei aber einen besonders krassen Fall aufdecken. Ein Pärchen soll in großem Stil Corona-Impfzertifikate um bis zu 1000 Euro verkauft haben. Eine Arzthelferin soll dabei ihren Job und den Zugang zur elektronischen Gesundheitsakte (ELGA) ausgenützt haben. Ihr mutmaßlicher Komplize warb Kunden.