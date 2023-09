Waffen für Ukraine: Polens Präsident rudert zurück

Bundesheer-Experte: „Politische Dilemma“ nicht überbewerten

Bundesheer-Major Albin Rentenberger sagte Donnerstagabend in der „ZiB 2“ des ORF, dass es unwahrscheinlich sei, dass Warschau sein Bündnis mit Kiew aufs Spiel setze. „Es war nie eine Frage, dass bestehende Verträge aufgelöst werden“, so Rentenberger, der das „politische Dilemma“ nicht überbewerten wollte. Dennoch bestehe in der Ukraine die Angst, dass die Unterstützung des Westens bröckeln könnte, da in allen Staaten innenpolitisch der Widerstand wachse und ohne Hilfe durch die westlichen Verbündeten der Krieg gegen Russland nicht weitergeführt werden könne.