5x2 Tickets für AUT OF ORDA in Wien gewinnen!

Ein herausforderndes Konzept der Sonderklasse nimmt langsam seine Formen an. Bei der „Red Bull Show 100“ stellen sich AUT OF ORDA der außergewöhnlichen Herausforderung, ihre Show innerhalb von nur 100 Stunden auf die Beine zu stellen und nach Ablauf des Countdowns dem Publikum in der Marx Halle in Wien zu präsentieren. Das ist insofern besonders, als die drei Top-Musiker Christopher Seiler, Paul Pizzera und Daniel Fellner in dieser Konstellation noch nie die Bühne geteilt haben.