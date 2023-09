Lokale, über die man spricht: KUTSCH

Der Kutschkermarkt in Wien-Währing hat sich in den letzten Jahren zu einer interessanten Gourmet-Meile (oder eher 200-Meter-Strecke) entwickelt. Was ihm vielleicht noch fehlte: ein kulinarisch anspruchsvolles Marktrestaurant. Das soeben eröffnete KUTSCH könnte diese Lücke nun schließen. Der programmatische Untertitel Cook the market lässt schon einmal erkennen, dass der Betreiber vorhat, sich vom Angebot vor der Haustür inspirieren zu lassen.