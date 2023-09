Das mag König Charles in Frankreich nicht essen

Da zu einem Staatsbesuch immer auch ein Abstecher in eine andere Stadt gehört, reisen Charles und Camilla am Freitag nach Bordeaux weiter. Auch dort treten sie in die Fußstapfen von Elizabeth II., die 1992 die Stadt besucht hatte. Das Königspaar will unter anderem ein Bio-Weingut besuchen und sich über die Aufforstung nach den schlimmen Waldbränden im vergangenen Jahr informieren.