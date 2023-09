Das alles hat sich unter König Charles verändert

Auch Pferde stehen hoch im Kurs. Das Königspaar besuchte mehrere Tage in Folge das bekannte Rennen in Ascot, wo Charles‘ Pferd „Desert Hero“ in einem Rennen zum Sieg raste. Doch an die sprichwörtliche Tierliebe seiner Mutter dürfte Charles nicht heranreichen. Bis kurz vor ihrem Tod sei sie noch auf ihrem Lieblingspony Emma geritten, erzählte Pferdepfleger Terence Pendry der Fachzeitschrift „Horse & Hound“. Das schwarze Fell-Pony wurde weltweit bekannt, weil es in Windsor bei der Trauerprozession für die Queen am Wegrand stand - den Sattelschutz der Monarchin und ihr Kopftuch auf dem Rücken. Ihren Ruhestand verbringt Emma in den königlichen Ställen Royal Mews in London.