Youngster verrät: „Dann schreit Kimmich mich an“

Nur zu seinem Besten

Besonders merke er das am Beispiel von Kimmich. „Wenn ich im Training einen Fehlpass spiele, schreit er mich an, als ob ich etwas Verrücktes gemacht hätte", so Tel scherzend. Allerdings erkläre ihm der 28-Jährige direkt im Anschluss stets, dass er dies nur zu seinem Besten tue und er wolle, dass Tel ein Spitzenspieler wird.