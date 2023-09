Mit diesen Tricks bleibt ihr Hund der Hingucker

So läuft es richtig

Zeigt der Hund ängstliches oder aggressives Verhalten in der Dunkelheit, sollte die Situation Schritt für Schritt trainiert werden. Am besten man fängt mit kleinen Runden an, lobt den Liebling, wenn er gut mitläuft und vergrößert langsam die Runden. Es ist auch ratsam, den Hund sicher an der Leine zu führen und Souveränität auszustrahlen.