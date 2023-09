Großer Sachschaden bei Hofbrand im Innviertel

Ein Bauernhof in Zell an der Pram ist am frühen Morgen in Brand geraten. Fünf Feuerwehren waren bis am späten Vormittag im Einsatz, um alle Glutnester zu löschen. Personen und Tiere blieben unversehrt, aber der Sachschaden dürfte beträchtlich sein: Außenwand und Dachstuhl des Wirtschaftsgebäudes wurden schwer beschädigt.