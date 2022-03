A9-Ausbau vielleicht doch noch nicht vom Tisch?

Land und Bund haben in dem Konflikt um den abgesagten Ausbau der A9 zwischen Graz und Leibnitz offenbar einen Kompromiss gefunden: In einem gemeinsamen Schritt will man noch im Frühling eine Untersuchung in Auftrag geben, in deren Zentrum das zu erwartende Verkehrsaufkommen bei maximaler Öffi-Forcierung steht.