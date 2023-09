PS-Junkie Hirscher rast über den Red Bull Ring

Hirscher ist mittlerweile ja Geschäftsmann. Vom Rennfeeling kriegt er aber nach wie vor nicht genug. Der eigentliche Ski-Hersteller (Van Deer-Red Bull Sports) steuert am Samstag und Sonntag am Spielberg einen Audi R8 LMS GT3 um den Ring. Der Doppel-Olympiasieger und siebenfache Weltmeister chauffiert in seinem Audi-„Renntaxi“ Beifahrer um die Rennstrecke.