Akuter Engpass: 540 Medikamente nicht verfügbar!

Bürger bekommen Engpass zu spüren

Und die Situation in Österreichs Apotheken hat sich seit dem auch nicht verbessert - ganz im Gegenteil: Mit Anfang Jänner hat das Gesundheitsministerium auf ihrer Homepage öffentlich vermeldet, dass rund 540 Arzneimittel im Land aktuell gar nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt verfügbar sind. Was viele Bürger in den vergangenen Wochen bei ihrem Weg in die Apotheke am eigenen Leib zu spüren bekamen.