Hamilton: „Ich dachte, ich wäre kurz vor dem Ende“

Woche für Woche nimmt Lewis Hamilton im Cockpit eines Formel-1-Autos Platz, um mit über 300 km/h über den Asphalt zu rasen. Dass es hierfür einiges an Mut bedarf, versteht sich von selbst, hin und wieder kann einem der Drang nach Adrenalin jedoch zum Verhängnis werden. So erinnert sich der Mercedes Pilot an bange Momente, in denen er um sein Leben fürchten musste.