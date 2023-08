Droht Lewis Hamilton der Verlust eines WM-Titels?

Man habe den Sport schützen und ihn vor einem großen Skandal bewahren wollen, so Ecclestone. „Wir hatten rechtzeitig genug Informationen, um die Angelegenheit zu untersuchen. Nach den Statuten hätten wir das Rennen in Singapur unter diesen Umständen annullieren müssen.“ Was zur Folge gehabt hätte, dass Massa am Ende der Saison Weltmeister geworden wäre - und nicht Hamilton …