RB-Boss Horner: „Ohne Safety-Cars hätten wir, ...“

Denn: Verstappen verzichtete während der Safety-Car-Phase darauf, an die Box abzubiegen - und war mit vergleichsweise alten Reifen der harten Sorte unterwegs, als alle anderen Autos zum Stopp abbogen. Der Nachteil zeigte sich prompt, der Weltmeister wurde durchgereicht und damit zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Rennen überholt.