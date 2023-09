Sainz: „Ganz Italien ist heute stolz auf Ferrari!“

Erstmals seit dem Grand Prix von Österreich am 19. Juli 2022 läuten in Maranello wieder die Kirchenglocken. In einem taktisch geprägten Rennen feierte Carlos Sainz in der schweißtreibenden Nacht von Singapur seinen zweiten Karrieresieg, beendete damit die unglaubliche Siegesserie von Red Bull Racing, das bislang alle Saisonrennen für sich entscheiden konnte.