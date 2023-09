Abgabe für „Verschandelung“ der Landschaft unfair?

„Belastung“ der Landschaft

Seit 2021 gibt es deshalb sogar eine eigene Abgabe, welche an das Land abzuführen ist, für die „Belastung des Landschaftsbildes“, wie im Raumplanungsgesetz zu lesen steht. Die Hälfte des Geldes geht an die betroffene Gemeinde. Die Hälfte des Landes fließt in soziale Zwecke. Allerdings fällt diese Abgabe nur für Windräder und Photovoltaikanlagen an. Alle anderen Landschafts-Sünder gehen „straffrei“ aus.