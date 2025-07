Burgenlands Winzer trumpften bei der WM groß auf

Starkes Auftreten

Das Burgenland beeindruckte. Hierzulande ist der Welschriesling mit 938 Hektar und 8,1 Prozent Anteil an der gesamten Rebfläche die zweitwichtigste Sorte knapp hinter dem Grünen Veltliner. Gleich vier der sechs Awards heimsten das Bioweingut Ettl, das Weingut Stubits, Dietlinde und Reinhard Koch sowie das Weingut Kracher ein. Zweite Plätze gingen an die Familie Stubits und das Weingut Feiler-Artinger im Doppelpack. In der prickelnden Kategorie belegte die Sektkellerei Szigeti Rang drei.