SIEG! Sepp Kuss gewinnt die Spanien-Radrundfahrt

„Wir hatten mehr Gegenwehr erwartet!“

Ein Grund für die Stärke Jumbos ist die Schwäche der Konkurrenz. Titelverteidiger Evenepoel trat ohne herausragende Edel-Domestiken und selbst nicht in der Form des Vorjahres an. Und die kletterfesten Spanier wie Juan Ayuso, Enric Mas und Mikel Landa konnten die Sehnsüchte ihrer Landsleute erneut nicht erfüllen. „Wir hatten mehr Gegenwehr erwartet, aber am Ende hatten wir die drei stärksten Fahrer im Rennen“, sagte Jumbo-Sportchef Grischa Niermann. Fünf Etappen gewannen seine Fahrer in den vergangenen drei Wochen bei 21 Etappen in Spanien.