Griechenland wegen Naturkatastrophen „im Krieg“

Vor dem Hintergrund der aktuellen Naturkatastrophen in Griechenland betrachtet Regierungschef Kyriakos Mitsotakis sein Land als „im Frieden gefangen, aber im Kriegszustand“. Die deutlichen Auswirkungen des Klimawandels seien offenkundig, so äußerte sich der Ministerpräsident am vergangenen Samstag in Thessaloniki. „In nur zwei Wochen haben wir die schwersten Waldbrände und die heftigsten Überschwemmungen in unserer Geschichte durchlebt.“