Alko-Lenker verursachten zwei Verkehrsunfälle

Ein 27-jähriger Steirer aus dem Bezirk Murau kam am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit 2,02 Promille bei Tamsweg von der Murtalstraße ab. Sein Auto überschlug sich und kam in einem Bachbett zum Stillstand. Der Steirer konnte selbst die Rettung verständigen. Der Verletzte wurde von Rettung und Feuerwehr geborgen, vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.