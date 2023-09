Erneut geht riesiger Lottogewinn nach Österreich

Erneut Mega-Gewinn in Österreich

Fortuna scheint es sich aktuell in Österreich gemütlich gemacht zu haben. Denn erst am 1. August wurde der „Europot“ in Österreich geknackt. Damals wurde sogar österreichische Glücksspielgeschichte geschrieben: Mit 72 Millionen Euro war das der höchste Glücksspielgewinn, der jemals in der Alpenrepublik erzielt werden konnte. Nicht die einzige Besonderheit: Zum ersten Mal konnten sich 38 Spieler über Gewinne zwischen 1,15 Millionen und 5,73 Millionen freuen.